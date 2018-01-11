Участницы конкурса «Мисс Татарстан» станут гостьями пресс-конференции ИА «Татар-информ»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Завтра, 12 января, в 12.00 ИА «Татар-информ» проведет пресс-конференцию с участницами и победителями конкурса «Мисс Татарстан» на тему «Красота – страшная сила». Также в пресс-конференции примут участие президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова и режиссер, заслуженный работник культуры РТ Михаил Волконадский.

Правда ли, что отечественные шоу красоты коррумпированы, а корону спонсоры покупают «своей» победительнице еще задолго до финала? Как сложились судьбы победительниц? Чем отличаются нынешние конкурсы от прошлых? На эти и другие вопросы ответят обладательница титула «Мисс Татарстан-2017», участница топ-20 конкурса «Мисс Россия-2017» Зульфия Шарафеева; финалистка конкурса «Мисс Татарстан-2015» Гузель Шайхутдинова и обладательница титула «Мисс Казань-2017», финалистка конкурса «Мисс Россия-2017» Камиля Харисова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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