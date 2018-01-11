Туристический потенциал Татарстана представили на выставке в Вене

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Туристский потенциал Казани и Татарстана представлен на международной туристской выставке Ferien Messe Wien 2018, проходящей в Вене. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

В рамках выставки проходят презентации потенциала городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.

На стенде от Татарстана находятся представители госкомитета и туроператоры. Они приняли участие в тематической секции «Гастрономические бренды городов, принимающих ЧМ-2018». Представители республики презентовали чак-чак в качестве главного гастрономического бренда республики.

Завтра, 12 января, председатель комитета Сергей Иванов выступит на пленарном заседании презентационной сессии культурно-туристского потенциала городов-участников ЧМ-2018. Выставка проходит с 11 по 13 января.