(Казань, 11 января, «Татар-информ»). АО «Татэнерго» может начать сотрудничество с турецкой энергокомпанией «Берекет энерджи». Предложение об этом прозвучало сегодня на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления компании Джейханом Салданлы, сообщает пресс-служба лидера республики.

Встреча состоялась в ходе рабочего визита Минниханова в Турецкую Республику.

На встрече Минниханов и Салданлы обсудили возможности сотрудничества в энергетической сфере. В частности, Президент Татарстана предложил создать рабочую группу для проработки вопросов сотрудничества «Берекет Энерджи» и АО «Татэнерго».

Татарстанский лидер также пригласил руководство и специалистов компании посетить нашу республику, чтобы познакомиться с имеющейся энергетической инфраструктурой и обсудить дальнейшее взаимодействие.

В ходе визита Рустам Минниханов также посетил крупнейшую в Турции угольную ТЭЦ в Ятагане.