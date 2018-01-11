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«Татэнерго» может начать сотрудничество с турецкой энергокомпанией «Берекет энерджи»

11 января 2018, 15:52

«Татэнерго» может начать сотрудничество с турецкой энергокомпанией «Берекет энерджи» Президент Татарстана предложил создать рабочую группу для проработки вопросов сотрудничества энергетических компаний.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). АО «Татэнерго» может начать сотрудничество с турецкой энергокомпанией «Берекет энерджи». Предложение об этом прозвучало сегодня на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления компании Джейханом Салданлы, сообщает пресс-служба лидера республики.

Встреча состоялась в ходе рабочего визита Минниханова в Турецкую Республику.

На встрече Минниханов и Салданлы обсудили возможности сотрудничества в энергетической сфере. В частности, Президент Татарстана предложил создать рабочую группу для проработки вопросов сотрудничества «Берекет Энерджи» и АО «Татэнерго».

Татарстанский лидер также пригласил руководство и специалистов компании посетить нашу республику, чтобы познакомиться с имеющейся энергетической инфраструктурой и обсудить дальнейшее взаимодействие.

В ходе визита Рустам Минниханов также посетил крупнейшую в Турции угольную ТЭЦ в Ятагане.


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