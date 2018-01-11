В этом году в Елабуге заработает новая ТЭС

(Елабуга, 11 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Весной этого года в Елабуге заработает новая теплоэлектростанция, строительство которого сегодня идет на территории местного предприятия тепловых сетей. Новый современный объект будет вырабатывать тепловую и электрическую энергию.

Строительством объекта занимается управляющая компания «КЭР Холдинг» (инвестор Елабужского предприятия тепловых сетей с 2011 г.) Работы по строительству теплоэлектростанции на сегодня завершены на 60 процентов. Произведена установка котлов утилизаторов, дымовых турбин, выполнена прокладка газопровода высокого давления протяженностью 4,5 км., привезено основное оборудование – газотурбинные агрегаты, газокомпрессорные установки и др. Стоимость оборудования превышает два млрд рублей. Новый объект вырабатывает электрическую и тепловую энергию, такой комбинированный способ использования тепла считается самым эффективным.

Благодаря новому оборудованию планируется значительно снизить себестоимость вырабатываемого тепла. «Елабужское ПТС сможет понизить затраты на покупку электроэнергии, за счет этого можно будет сдерживать стоимость тепловой энергии, а значит и рост тарифов. Электрическая мощность ТЭС составит 20 мегаватт, тепловая мощность – 28 Гкал в час», – отметил исполнительный директор ПТС Андрей Дементьев.

Сдать ТЭС планируется во II квартале 2018 года.

