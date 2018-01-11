Из-за сбоя в работе серверов Apple временно разрешила откат на старые версии iOS

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Компания Apple сегодня неожиданно разрешила откат своих устройств на старые версии операционной системы iOS. Об этом сообщается на портале RG.RU.Digital.

Первым на возможность «отката» устройств обратил внимание зарубежный технический ресурс 9to50Mac. В течение нескольких часов для этого были доступны любые устройства Apple начиная с iPhone 4.

Сначала пользователи соцсетей решили, что Apple таким образом пытается исправить ситуацию с замедлением своих устройств (ранее компания призналась в искусственном замедлении старых гаджетов через обновление iOS — прим. Т-и). Однако уже спустя два часа список доступных для отката версий iOS сократился. А в настоящее время возможность для такой операции полностью закрыта. Скорее всего, причиной такого необычного поведения Apple стал серьезный сбой серверов компании, отмечают специалисты отрасли.

Официальные комментарии о ситуации со стороны Apple до сих пор отсутствуют. Это подтверждает версию о техническом сбое, уверены специалисты. Они добавили, что Apple вряд ли добровольно позволит пользователям откатывать свои устройства на старые версии iOS.