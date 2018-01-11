За новогодние праздники Татарстан посетили 130 тысяч туристов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). За новогодние праздники Татарстан посетило 130 тысяч туристов. В праздничный период 2018 года турпоток увеличился более чем на 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Особенностью 2018 года стало увеличение турпотока в туристские центры за пределами Казани: Свияжск, Болгар и Елабугу.

Остров-град Свияжск принял 27 тысяч 521 туриста, что на шесть процентов больше по сравнению с прошлым годом. Гостями Великого Болгара стали 7 тысяч 527 человек, прирост по сравнению с новогодними каникулами 2017 года составил 20 процентов. Елабужский государственный музей-заповедник посетили 5 тысяч 823 человека, в аналогичный период прошлого года количество туристов было меньше на 38 процентов.

Высокие показатели посещаемости в течение новогодних каникул демонстрировал и Казанский Кремль: в этом году его посетили 180 тысяч туристов против 96 тысяч человек в прошлом году. Также, высокая посещаемость наблюдалась в «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы»: за новогодние праздники там побывало 6,5 тысячи гостей.