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Экономика и финансы

Сбербанк открыл собственную блокчейн-лабораторию

11 января 2018, 18:12

Новое подразделение будет исследовать технологию блокчейн и создавать прикладные бизнес-решения.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Лаборатория будет исследовать передовые технологии в области блокчейна, предлагать новые идеи по развитию решений на базе блокчейна, реализовывать пилотные проекты и создавать бизнес-решения для Сбербанка.

Новое подразделение будет взаимодействовать со стартапами, ассоциациями и сообществами. Задача лаборатории — популяризовать блокчейн и подготовить образовательные программы в этой сфере.

Блокчейн может изменить многие сферы бизнеса, относящиеся к финансовому рынку. Открывая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее России и ее банковской индустрии, отметил старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев. 

В конце 2017 года в России провели первый платеж с помощью блокчейн. Тогда  «Мегафон» перечислил  1 млн рублей своей дочерней компании на счет в Сбербанке с помощью четырех серверов.

 


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