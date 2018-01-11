Сбербанк открыл собственную блокчейн-лабораторию

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Лаборатория будет исследовать передовые технологии в области блокчейна, предлагать новые идеи по развитию решений на базе блокчейна, реализовывать пилотные проекты и создавать бизнес-решения для Сбербанка.

Новое подразделение будет взаимодействовать со стартапами, ассоциациями и сообществами. Задача лаборатории — популяризовать блокчейн и подготовить образовательные программы в этой сфере.

Блокчейн может изменить многие сферы бизнеса, относящиеся к финансовому рынку. Открывая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее России и ее банковской индустрии, отметил старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев.

В конце 2017 года в России провели первый платеж с помощью блокчейн. Тогда «Мегафон» перечислил 1 млн рублей своей дочерней компании на счет в Сбербанке с помощью четырех серверов.