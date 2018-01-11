Рейтинг доверия политикам среди россиян возглавил Владимир Путин

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В рейтинге доверия политикам показатель действующего Президента РФ Владимира Путина в декабре достиг годового максимума – 57,7 процента. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Соответствующие данные были получены за неделю с 18 по 24 декабря. В последнюю рабочую неделю 2017 года, с 25 по 29 декабря, он несколько снизился – до 56,8 процента.

Второе место с сильным отрывом занимает Сергей Шойгу (18 процентов). Третью строчку рейтинга занял Сергей Лавров (13,3 процента). Показатели Дмитрия Медведева уменьшились в конце года до 12,9 процента.

Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский – по данным за 25 – 29 декабря 29,4 процента опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. В этом же антирейтинге фигурирует Ксения Собчак, которой не доверяют 14,3 процента респондентов.

В опросе участвовали жители России старше 18 лет. Ежедневно опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 субъектах Федерации (за неделю объем выборки достигал 4200 респондентов).