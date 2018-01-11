Один рабочий погиб и двое пострадали от химического отравления в Петербурге

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Один рабочий погиб и двое пострадали от отравления химическим веществом на предприятии в Петербурге, передает РИА Новости.

Мужчины промывали резервуары из-под химических жидкостей. Один из рабочих влез внутрь резервуара в защитной маске, чтобы очистить лопатой остатки вещества. Почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Второй рабочий попытался помочь первому, также отравился и потерял сознание. Третий рабочий вытащил обоих мужчин и сам также отравился парами вещества.

Один из рабочих скончался на месте происшествия, а двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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