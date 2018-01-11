Пользователей соцсетей хотят обязать ставить ссылки при использовании материалов СМИ-иноагентов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Пользователей социальных сетей собираются обязать ставить специальный ссылки при использовании материалов СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом заявил заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой, передает «Интерфакс».

При этом вице-спикер напомнил, что при упоминании террористических и экстремистских организаций указывается, что они запрещены на территории РФ. «По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», – добавил Толстой.

Какие меры будут предусмотрены для пользователей соцсетей, не указывающих статус СМИ-иноагентов при использовании их материалов, зампред ГД уточнять не стал.

Соответствующий законопроект нижняя палата Федерального Собрания собирается рассмотреть в первом чтении завтра, 12 января.