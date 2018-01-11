В январе – феврале Минфин закупит валюту почти на 260 млрд рублей

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В период с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России планирует купить валюту на 257 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги на покупку валюты появились благодаря повышению цен на нефть в последние месяцы. При этом полученные за прошлый декабрь нефтегазовые доходы не будут учитываться из-за нового бюджетного правила, уточнили в Минфине.

«В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года, величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты», — рассказали журналистам в финансовом ведомстве.

В среднем в январе – феврале нынешнего года Минфин будет ежедневно тратить на покупку валюты около 15 млрд рублей.