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Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в ЮАР

11 января 2018, 15:30

На территории страны зафиксирована вспышка смертельно опасного заболевания – листериоза.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Сегодня Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в ЮАР. На территории страны зафиксирована вспышка смертельно опасного заболевания – листериоза. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По информации ведомства, министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи заявил о сложившейся в стране сложной ситуации по листериозу. За декабрь 2017 года лабораторно подтверждены 727 случаев заболеваний среди людей, причем 61 случай завершился летальным исходом.

Наибольшее количество случаев (442) зафиксировано в провинции Гаутенг, где расположена скотобойня, на которой месяц назад были обнаружены возбудители инфекции. Следом за ней по масштабам распространения заболевания идет Западно-Капская провинция с 92 подтвержденными случаями листериоза.


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