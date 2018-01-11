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Экономика и финансы

Законопроект о криптовалютах Минфин РФ внесет в Госдуму в феврале

11 января 2018, 15:43

Ведомство доработает законопроект в части выработки правил оборота криптовалют и выберет биржевые площадки.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ рассчитывает внести законопроект о регулировании криптовалют и проведения ICO на территории России до конца февраля текущего года. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Ведомство доработает законопроект в части выработки правил оборота криптовалют.

Кроме того, Минфин определит биржевые площадки, на которых можно будет совершать сделки с электронными валютами. «Это пока самый нерешенный вопрос, с остальным все более-менее понятно», – отметил замминистра.


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