Законопроект о криптовалютах Минфин РФ внесет в Госдуму в феврале

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ рассчитывает внести законопроект о регулировании криптовалют и проведения ICO на территории России до конца февраля текущего года. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Ведомство доработает законопроект в части выработки правил оборота криптовалют.

Кроме того, Минфин определит биржевые площадки, на которых можно будет совершать сделки с электронными валютами. «Это пока самый нерешенный вопрос, с остальным все более-менее понятно», – отметил замминистра.