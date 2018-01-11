Фарид Мухаметшин вручил удостоверения 13 мировым судьям республики

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в здании республиканского парламента состоялась торжественная церемония вручения удостоверений мировым судьям Татарстана. Удостоверения из рук Председателя Госсовета РТ получили 13 мировых судей, из них девять избраны впервые, а четыре – вновь назначены.

В приветственной речи к участникам мероприятия глава татарстанского парламента подчеркнул, что в республике сложилась хорошая традиция проводить такие церемонии в торжественной обстановке. «Мировые судьи наиболее максимально приближены к населению. Вы стоите на защите прав и интересов граждан, ваше мнение способствует росту авторитета судебной власти, а значит и государства, укрепляет уверенность людей в неизбежности торжества закона», – сказал он.

Глава парламента также добавил, что руководство Татарстана, органы государственной власти уделяют большое внимание деятельности мировых судей. «Все судебные участки обеспечены современной компьютерной техникой, имеется возможность рассмотрения дел в режиме видеоконференцсвязи, – заявил он. – Уверен, что мы и впредь будем создавать самые благоприятные условия для вашей плодотворной деятельности».

По мнению Мухаметшина, работа мирового судьи связана с огромной моральной и психологической нагрузкой. «Сама форма подбора работников очень усложнена, высоки требования не только к вам, но и вашим близким», – заметил он.

«Вы прошли большой путь, и сегодня окончательная точка вступления в должность – вручение удостоверений. Вы будете решать судьбы людей, принимать ответственные решения по поводу спорных правоотношений, с которыми будут приходить к вам», – продолжил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

Он назвал качества, которыми, по его мнению, должны обладать мировые судьи. Это – честность, принципиальность, вдумчивость, целеустремленность, объективность, доброта, беспристрастность, уравновешенность, справедливость, эмоциональная устойчивость, организованность, неподкупность, гуманизм, трудолюбие, терпеливость и другие.

Приветствуя участников торжества, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что сегодня большинство дел, которые рассматриваются судами, приходится на мировую юстицию. «Это не только показатель вашей большой нагрузки, но и того, что вы являетесь звеном, которое формирует лицо судебной системы и отношение граждан к этой системе в целом», – убежден он.

Обращаясь к мировым судьям, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов подчеркнул, что от их отношения к населению будет зависеть отношение граждан ко всей судебной системе.

За последние годы мировыми судьями было рассмотрено 6896 уголовных дел, свыше 243 тыс. гражданских и административных, а также более 141,3 тыс. дел об административных правонарушениях.