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На бывшего главу Марий Эл возбудили дело о хранении боеприпасов

11 января 2018, 14:59

Сейчас Маркелов находится в следственном изоляторе в Москве по обвинению во взяточничестве.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова — о незаконном хранении боеприпасов, передает РИА Новости.

 

Дома у бывшего руководителя региона нашли боевые патроны. Новое уголовное дело передано в прокуратуру.

Сейчас Маркелов находится в следственном изоляторе в Москве по обвинению во взяточничестве. Следователи полагают, что он через доверенное лицо получил от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство.

Предполагаемый посредник — руководитель телеканала «12-й регион» Наталия Кожанова — находится под стражей. 


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