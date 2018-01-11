На бывшего главу Марий Эл возбудили дело о хранении боеприпасов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова — о незаконном хранении боеприпасов, передает РИА Новости.
Дома у бывшего руководителя региона нашли боевые патроны. Новое уголовное дело передано в прокуратуру.
Сейчас Маркелов находится в следственном изоляторе в Москве по обвинению во взяточничестве. Следователи полагают, что он через доверенное лицо получил от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство.
Предполагаемый посредник — руководитель телеканала «12-й регион» Наталия Кожанова — находится под стражей.