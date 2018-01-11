Для фильма о русской шпионке в исполнении Скарлетт Йоханссон нашли сценариста

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Студия Marvel нашла сценариста для фильма, посвященного русской шпионке Наташе Романофф по прозвищу Черная Вдова. Об этом пишет «Газета.Ру» со ссылкой на Entertainment Weekly.

В роли сценариста планирует выступить Жаклин Шеффер.



Русская шпионка в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон дебютировала в киновселенной Marvel в 2010-м в фильме «Железный человек 2». Черная Вдова стала одним из ключевых персонажей. Совсем скоро Черная Вдова появится в фильме «Мстители: Война бесконечности».



О сольном фильме для агента Романофф говорят давно. Если лента выйдет в свет, то для Marvel это будет второй фильм о женщине-супергерое. В следующем году ожидается премьера «Капитана Марвела», в котором главную роль сыграла Бри Ларсон.