Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Для фильма о русской шпионке в исполнении Скарлетт Йоханссон нашли сценариста

11 января 2018, 19:45

В роли сценариста планирует выступить Жаклин Шеффер.
Интимные фото Скарлетт Йоханссон попали в сеть
Названы причины расставания Шона Пенна и Скарлетт Йоханссон
Роман Шона Пенна и Скарлетт Йоханссон закончился за 3 месяца
Скарлетт Йоханссон и Шон Пенн перестали скрывать роман
Скарлетт Йоханссон дала полюбоваться собой без косметики

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Студия Marvel нашла сценариста для фильма, посвященного русской шпионке Наташе Романофф по прозвищу Черная Вдова. Об этом пишет «Газета.Ру» со ссылкой на Entertainment Weekly.

В роли сценариста планирует выступить Жаклин Шеффер.

Русская шпионка в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон дебютировала в киновселенной Marvel в 2010-м в фильме «Железный человек 2». Черная Вдова стала одним из ключевых персонажей. Совсем скоро Черная Вдова появится в фильме «Мстители: Война бесконечности».

О сольном фильме для агента Романофф говорят давно. Если лента выйдет в свет, то для Marvel это будет второй фильм о женщине-супергерое. В следующем году ожидается премьера «Капитана Марвела», в котором главную роль сыграла Бри Ларсон.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter