В исполкоме Челнов объяснили, почему новые спортплощадки иногда пустуют

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В исполкоме Набережных Челнов объяснили, почему новые спортплощадки в городе иногда пустуют.

В прошлом году неравнодушные челнинцы неоднократно обращали внимание челнинских властей на то, что некоторые спортивные площадки, построенные по республиканской программе при школах города, загружены не полностью. Почему они пустуют — администрация школ бережет площадки или они не пользуются популярностью среди жителей, задавались они вопросом. Корреспондент ИА «Татар-информ» переадресовал его представителям исполкома.

«Возможно, что и администрация образовательных учреждений проявляет излишнее рвение в части сохранности сооружений. Но с нашей стороны такое отношение не приветствуется. Если подобные случаи выявляются, то исполком старается их устранить. Такие факты все-таки единичны. Школы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы спортсооружения работали. И в дни каникул, особенно летних, они бывают загружены по максимуму», — сообщили в исполкоме.

Однако, по словам специалистов, есть и свои нюансы, связанные с сохранением спортивных сооружений.

«На новых спортплощадках повсеместно используется искусственное покрытие, которое разрушается в условиях межсезонья, — пояснили в исполкоме. — Конечно, в волейбол или в баскетбол зимой и так никто играть не будет. А вот футбольный мяч у нас и по снегу гоняют. Но для правильной эксплуатации поля, нужно, чтобы на покрытие лег хороший слой снега, иначе оно быстро разрушится. Это единственное сезонное ограничение. Других нет», — сообщили в исполкоме.