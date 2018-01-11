«Культура.РФ» представила обновленную концепцию и новый сайт

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Гуманитарный просветительский проект «Культура.РФ» разработал обновленную концепцию и новый сайт.



Создатели представили удобный и понятный для читателя и полезный для учреждений культуры формат подачи информации.



В структуре появились новые разделы: «Читать», «Смотреть», «Посетить». В разделе «Читать» находятся статьи по разной тематике, можно пройти тесты, ознакомиться с биографиями культурных деятелей, бесплатно скачать электронную книгу. Раздел «Смотреть» представлен видеоконтентом портала: здесь можно посмотреть более трех тысяч разножанровых фильмов, записей спектаклей и концертов, лекций и мастер-классов. Каталоги музеев, театров, библиотек и концертных площадок теперь объединены в разделе «Посетить». Также здесь представлены гиды, путеводители по городам России и виртуальные туры по музеям.



Новый сервис представлен рубрикой «Культурный вопрос», где каждый посетитель может задать вопрос по тематике сайта. Специалисты дают исчерпывающие ответы.



В разделе «Культурный стриминг» отображаются все знаковые культурные события из разных городов России, теперь они доступны в формате онлайн-трансляций в хорошем качестве.