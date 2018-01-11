Компания-владелец взорвавшегося гипсового рудника может стать банкротом

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Арбитражном суде Татарстана зарегистрирован иск о банкротстве компании «Фоника Гипс». Фирма владеет гипсовым рудником в Камско-Устьинском районе РТ, где в декабре прошлого года случился взрыв. Исковое заявление размещено на сайте суда.

Иск о банкротстве на 435 тыс. рублей предъявила фирма «Эксперт Трейд», следует из судебной картотеки.

Регистрация претензий состоялась 10 января. Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

На руднике «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики 25 декабря 2017 года произошел взрыв. Позднее выяснилось, что причиной инцидента стал подрыв неиспользованной взрывчатки. Жертвами происшествия стали двое рабочих.