В Казани появился первый экспериментальный дорожный знак

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани появился первый и пока единственный экспериментальный дорожный знак, который разрешает поворот направо, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Новый дорожный знак расположен около ТЦ «Тандем», на перекрестке Декабристов и Горсоветской. Знак разрешает повернуть с Декабристов направо при условии, что водитель уступил дорогу всем другим участникам движения.

Выглядит знак как две таблички, расположенные около красной и желтой секций светофора. Размер табличек соответствует размерам секций светофора. На одной части нарисована зеленая стрелка. На второй – надпись «Уступи всем, и можно направо».

Знак установило МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани по согласованию с Комитетом по транспорту города.

Новый знак является частью нового предварительного национального стандарта, который разработан АНО «Центр борьбы с пробками», известное как «Экспертный центр probok.net».

Помимо «Уступи всем, и можно направо» в этот стандарт вошли и другие знаки, часть из которых также в экспериментальном режиме уже установлены в Москве и Санкт-Петербурге.

В экспериментальном режиме знаки простоят до 2020 года, после чего будет принято решение о том, включать ли их в имеющиеся ГОСТы или создать новый, а то и вовсе отказаться.