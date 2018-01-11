ВТБ Факторинг профинансировал ГК «Автомир» на 1 млрд рублей

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). ВТБ Факторинг выплатил поставщикам ГК «Автомир» факторинговое финансирование на сумму около 1 млрд рублей, которое позволило группе компаний заместить платную отсрочку платежа, предоставляемую производителями и их финансовыми агентами.

Директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг Корнелиу Робу прокомментировал ситуацию: «Компания пришла к нам с потребностью снизить стоимость дополнительной отсрочки платежа, которая возникает после окончания льготного периода, предоставляемого автопроизводителем. Мы предложили инновационную схему работы, позволившую заместить отсрочку автопроизводителя и сохранить структуру бизнес-процессов клиента. Нами была проведена большая работа по организации структуры финансирования и сопровождения сделки в привязке к каждому автомобилю (vin-by-vin). Факторинговое решение для ГК "Автомир", которое имеет довольно сложную структуру, успешно справилось с поставленной задачей».

«ВТБ Факторинг предложил нам оптимальное решение нашей задачи сохранения финансирования в форме факторинга, но по меньшей стоимости. Факторинговое финансирование является более приоритетным для автодилеров по сравнению с банковским кредитованием. В настоящее время в программе финансирования участвуют два автомобильных бренда – Volkswagen и Skoda. В ближайших планах – расширение программы сотрудничества с ВТБ Факторингом еще на два бренда», – отметила заместитель финансового директора компании «Автомир» Юлия Яровенко.