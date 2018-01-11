Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

«КАМАЗ» планирует участвовать в аукционах Москвы на поставку электробусов

11 января 2018, 19:56

«Мосгортранс» проведет три аукциона на поставку 300 электробусов и их обслуживание в течение 15 лет на общую сумму почти 32 млрд рублей.
На "КАМАЗ" прибыла делегация ОАО «АК «Транснефть»
В июле «КАМАЗ» произвел рекордное количество грузовиков
«Ростехнологии», «Даймлер» и ЕБРР увеличили свои доли в акционерном капитале «КАМАЗа»
К 2012 году «КАМАЗ» намерен выйти на докризисный уровень производства
ОАО «КАМАЗ» сможет выйти на докризисные обороты к 2013 году

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» планирует участвовать в аукционах «Мосгортранса» на поставку 300 электробусов и их обслуживание в течение 15 лет на общую сумму почти 32 млрд рублей. Об этом сообщает RNS.

Начальная цена контрактов, каждый из которых предусматривает поставку по 100 электробусов и их сервисное обслуживание, составляет10,5 млрд и 10,7 млрд рублей соответственно. 

В аукционах также примут участие ГАЗ и финский производитель, который готов на локализацию производства в России, сообщает информагентство.

«Мосгортранс» проводит тестирование электробусов с 2015 года. На городские маршруты уже выходили автобусы на электротяге от «КАМАЗа», «ЛиАЗа», финского производителя Linkker и китайской компании Yutong.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter