«КАМАЗ» планирует участвовать в аукционах Москвы на поставку электробусов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» планирует участвовать в аукционах «Мосгортранса» на поставку 300 электробусов и их обслуживание в течение 15 лет на общую сумму почти 32 млрд рублей. Об этом сообщает RNS.

Начальная цена контрактов, каждый из которых предусматривает поставку по 100 электробусов и их сервисное обслуживание, составляет10,5 млрд и 10,7 млрд рублей соответственно.

В аукционах также примут участие ГАЗ и финский производитель, который готов на локализацию производства в России, сообщает информагентство.

«Мосгортранс» проводит тестирование электробусов с 2015 года. На городские маршруты уже выходили автобусы на электротяге от «КАМАЗа», «ЛиАЗа», финского производителя Linkker и китайской компании Yutong.