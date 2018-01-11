Олеся Балтусова: Доказать правоту защитников наследия в Октябрьском городке не удалось

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова после скандального демонтажа в минувшие новогодние праздники исторического здания детского сада и военторга на территории бывшего Октябрьского военного городка впервые прокомментировала решение межведомственной комиссии по градостроению, согласовавшей еще в июле 2017 года разбор здания с последующим переносом на 150 м.

«Причины были разные. Одни жители городка, к примеру, просили его скорейшего сноса, а другие писали петиции в защиту. Одним жителям обещали квартиры в новых домах, построенных на месте старых, а другие не верили обещаниям. Многие жители этого городка не стеснялись скандалить и требовать сноса комплекса в различных высоких инстанциях. В такой обстановке сложно было что-то сделать, к великому сожалению, и доказать на межведомственной комиссии правоту редких защитников наследия тоже», – прокомментировала Балтусова произошедшее специально для ИА «Татар-информ».

Помощник Президента РТ также акцентировала внимание на том, что ситуация в городке была темной с 2011 года и никаких сведений о его судьбе общественности долго не предоставляли.

«Когда комплекс продали в 2012 году, сразу начался снос. На тот момент разрабатывался проект зон охраны города, предмет охраны исторического поселения Казани. Ни в те, ни в другие режимы включить эти объекты и придать им хоть какой-то статус не удалось», – с сожалением констатировала О. Балтусова.

До недавнего времени четыре, а теперь уже три остающихся на территории городка объекта входили в комплекс, называемый Арскими казармами, который стал отстраиваться еще в 1903 году. Свое привычное название территория в 37 га получила после Октябрьской революции, в честь которой ее и назвали.

В советский период здесь находились Казанское военное авиационно-техническое училище дальней авиации, Казанское артиллерийское техническое училище, Казанское высшее командно-инженерное училище, Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище, Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт). Последний выпуск офицеров-артиллеристов из училища состоялся в 2011 году. К концу года весь состав училища был полностью распущен. Земля от Министерства обороны РФ перешла к Министерству земельных и имущественных отношений РТ.

Несмотря на солидный возраст и характерную архитектуру, здания военного городка не внесены в перечень объектов культурного наследия, то есть не считаются памятниками, а только градоформирующими (а поэтому – все-таки уникальными) объектами.

В то же время общепризнано их плачевное состояние и износ более чем на 50 процентов. Администрация Казани передала землю частной строительной компании «Унистрой», которая и ведет сейчас строительство жилого комплекса «Арт-сити».

По заверениям представителя застройщика Валентины Сахабеевой, то, что произошло, пока город праздновал Новый год, не является сносом. Это «демонтаж с последующим воссозданием на новом месте, которое согласовано с Министерством культуры».

«У нас абсолютно все согласовано. Здание роняют, по кирпичам разбирают. У нас не было никем поставлено такой задачи, что мы должны собрать здание вновь из существующего материала, но это наше решение. Абсолютно наше, мы просто этого захотели и по специализированному проекту, согласованному с Министерством культуры Татарстана, будем воссоздавать лицевую сторону фасадов из существующего кирпича, хотя вообще задача была сделать из нового», – пояснила она.

Однако компетентный источник сообщил ИА «Татар-информ», что снесенное по одной версии и демонтированное по другой здание как градоформирующий объект Казани все же имеет юридически обоснованные нормативы и требования для сохранения. В связи с этим Министерство культуры, представляя исполнительную власть, по протоколу обязано было совместно с Управлением архитектуры Казани и инвестором детально проработать перенос объекта методом разбора.

А это означает, что, как, например, и в случае Дома Иоасафа Удалова на улице Тихомирнова в Казани, который в 2012 году оказался на пути новой городской магистрали, перед переносом каждый элемент (бревно или кирпич) должен быть промаркирован. Затем из промаркированных элементов объект должен быть собран в том же порядке.

В реальности на застройщика такие обязательства не возложены, поэтому планы воссоздать здание (причем не полностью, а лишь фасады) из исторического кирпича являются только обещаниями. Причем выполнить их будет проблематично, так как маркировка кирпичей перед сносом не производилась, а далеко не деликатный демонтаж здания экскаватором ожидаемо не только разрушил кладку, но и расколол на части некоторые кирпичи.

На месте исторического Октябрьского городка застройщик уже построил новые многоквартирные дома, а в перспективе построит торговый центр и детский центр.

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