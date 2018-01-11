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Агент Скалли объявила об уходе из «Секретных материалов»

11 января 2018, 20:44

Культовый научно-фантастический телесериал «Секретные материалы» (The X-Files) лишился главной героини.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Актриса Джиллиан Андерсон, которая исполняет роль агента Скалли в «Секретных материалах», объявила, что больше не будет сниматься в сериале. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Напарник Скалли – Фокс Малдер, роль которого играет Дэвид Духовны, заявил, что останется в проекте.

Андерсон рассказала, что решение не возвращаться в сериал она приняла еще до 2016 года, однако снялась в десятом и одиннадцатом сезонах из чистого любопытства.

Сериал впервые вышел в эфир в сентябре 1993 года и завершился в мае 2002 года. Десятый сезон был выпущен в 2016-м, одиннадцатый начал выходить с 3 января. Также прокат были выпущены два полнометражных фильма – «Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить».

 


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