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Рустам Минниханов ознакомится с работой крупнейшей в Турции угольной ТЭЦ

11 января 2018, 14:02 , Фото: архив / prav.tatarstan.ru

Рустам Минниханов ознакомится с работой крупнейшей в Турции угольной ТЭЦ Президент Татарстана находится в Турецкой Республике с однодневным рабочим визитом.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках однодневного рабочего визита в Турцию ознакомится с работой крупнейшей в стране угольной электростанции «Ятаган». Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Минниханов находится в Турции именно с целью знакомства с работой энергетических объектов, отметили в пресс-службе Президента. В связи с этим он планирует посетить не только ТЭЦ в районе Ятаган провинции Мугла, но и ряд других объектов.

Во время визита Рустам Минниханов проведет ряд встреч с главами турецких компаний, а также с представителями органов госвласти Турции.
 


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