Рустам Минниханов ознакомится с работой крупнейшей в Турции угольной ТЭЦ

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках однодневного рабочего визита в Турцию ознакомится с работой крупнейшей в стране угольной электростанции «Ятаган». Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Минниханов находится в Турции именно с целью знакомства с работой энергетических объектов, отметили в пресс-службе Президента. В связи с этим он планирует посетить не только ТЭЦ в районе Ятаган провинции Мугла, но и ряд других объектов.

Во время визита Рустам Минниханов проведет ряд встреч с главами турецких компаний, а также с представителями органов госвласти Турции.

