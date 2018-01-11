УНИКС стал лидером группы Н в Кубке Европы

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). По итогам второго тура Топ-16 Кубка Европы казанский УНИКС стал лидером группы Н.

Во втором туре на выезде команда из столицы Татарстана 9 января обыграла французский «Лимож» (69:66). Вчера, 10 января, состоялись остальные матчи тура. В группе Н итальянская «Реджо-Эмилия» на своей площадке в упорной борьбе уступила французскому АСВЕЛу (68:64).

Таким образом, после двух туров в группе с двумя победами лидирует УНИКС, далее следуют «Реджо-Эмилия» (1 – 1), АСВЕЛ (1 – 1) и «Лимож» (0 – 2).

В третьем туре 16 января УНИКС примет дома «Реджо-Эмилию», а АСВЕЛ – «Лимож». По итогам шести туров по две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал Кубка Европы.