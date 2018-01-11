Татарстан вышел в лидеры всероссийского конкурса «Хочу делать добро» по числу проектов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Татарстан стал одним из лидеров по числу заявленных проектов на всероссийский конкурс среди волонтеров «Хочу делать добро». Прием заявок на конкурс завершился 10 января, сообщает РИА Новости.

Больше всего проектов было заявлено от Подмосковья – 121. Далее следуют Москва (85 проектов) и Крым (80 проектов). В топ-10 самых активных регионов, помимо Татарстана, также вошли Башкортостан, Липецкая, Кемеровская и Нижегородская области, а также Красноярский и Краснодарский края. В общей сложности на конкурс было подано 3320 заявок.

Сейчас на сайте конкурса идет народное голосование за проекты, по результатам которого в финал пройдут 400 самых успешных. Из них экспертное жюри определит 150 победителей.

Конкурс «Хочу делать добро» проводится в рамках работы открытой платформы «Россия – страна возможностей», созданной по поручению Президента РФ Владимира Путина с целью налаживания работы социальных лифтов.