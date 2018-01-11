Все новости Татарстан Россия

Культура

В Елабужском музее-заповеднике откроется обновленный выставочный зал

11 января 2018, 23:34

В обоих экспозиционных залах также появилась трековая система освещения и современная подвесная система для картин.
В Елабуге пройдет секция форума социально ориентированных некоммерческих организаций
В Елабуге откроется уникальная выставка, посвященная невьянской иконе
В Елабужском институте КФУ открылись VIII Международные Цветаевские чтения

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Елабужском государственном музее-заповеднике 12 января состоится открытие обновленного выставочного зала, сообщается на сайте Минкульта РТ.

Реконструкция велась с сентября 2017 года в рамках национальной программы «Пять шагов благоустройства в моногородах». За это время строители выполнили ремонт подвального помещения, в котором теперь размещается гардероб для посетителей, установили новую систему вентиляции, обустроили помещения для хранения предметов передвижных выставок, смонтировали подвесной потолок и систему кондиционирования. Также в обоих экспозиционных залах появилась трековая система освещения и современная подвесная система для картин.

Обновленный зал начнет свою работу экспозицией «Мне имя – Марина», посвященной 125-летию со дня рождения М. Цветаевой.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter