Акции «Тимер Банка» купил Ростех

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» – банк РФК выкупил более 99 процентов акций татарстанского «Тимер Банка». Об этом сообщает РБК.

«Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после приобретения – 99,99 процента», – говорится в сообщении кредитной организации.

Акции «Тимер Банка» поступили на лицевой счет РФК еще 9 января. По итогам сделки «дочка» Ростеха приобрела за один рубль почти 1,4 квинтиллиона акций «Тимер Банка». Ранее акции находились под контролем компании «Новая нефтехимия».

В конце февраля «Тимер Банк» планирует провести внеочередное собрание акционеров. На нем должно быть избрано новое правление финансовой организации.