Аэропорт «Бегишево» впервые принял широкофюзеляжный «Боинг»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске впервые в своей истории принял широкофюзеляжный пассажирский Boeing 767-300ER. Самолет следовал из Вьетнама (Камрань) в Москву, а в татарстанском аэропорту 10 января сел для дозаправки авиатопливом. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

В июле прошлого года Федеральное агентство воздушного транспорта выдало международному аэропорту «Бегишево» допуск на прием широкофюзеляжных самолетов Boeing 767 всех модификаций.



«Встреча первого Boeing 767-300ER в “Бегишево” – долгожданное и важное событие для аэропорта. Оно может стать первым шагом на пути к расширению маршрутной сети за счет дальнемагистральных маршрутов, выполняемых на данном типе воздушного судна», – говорится в сообщении министерства.

Boeing 767-300ER – авиалайнер длиной почти 55 м предназначен для совершения полетов большой протяженности. Его вместимость – до 350 пассажиров, дальностью полета – до 12 тыс. км, крейсерская скорость – 850 км/ч.