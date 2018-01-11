В Челнах в текущем году четыре школы получат новые спортивные площадки

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в текущем году по республиканской программе строительства универсальных спортплощадок на территории четырех школ обустроят новые волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки.

Спортивные площадки будут возводиться на территории образовательных учреждений, потому что у каждого такого объекта должен быть хозяин, который будет его содержать, пояснили в городском исполкоме. Новые спортивные площадки получат школы № 7, 48, 20 и гимназия № 78.

Выбор на эти школы пал неслучайно. Муниципалитет «сажает» универсальные спортивные площадки таким образом, чтобы равномерно развивать спортивную инфраструктуру в городе. «Наша цель – обеспечить жителей челнинских микрорайонов спортивными сооружениями в шаговой доступности», – объяснили в исполкоме.

Однако далеко не на всех школьных территориях можно установить спортплощадки. «Иногда вроде и земля есть, но под ней настолько плотно проложены сети, что спортплощадку на нее уже не поставишь», – поделились подробностями выбора специалисты.

На сегодняшний день в городе при школах действует 44 универсальных спортивных сооружения. «Некоторые из них состоят из двух или даже трех секций, – сообщили в исполкоме. – Одна площадка для волейбола-баскетбола, другая – для игры в футбол. Если считать каждую как самостоятельную единицу, то у нас в городе уже более ста спортсооружений, построенных по республиканской программе».