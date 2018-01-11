Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Политика

Глава МИД ФРГ предложил поэтапную отмену санкций против РФ

11 января 2018, 13:27

Ограничительные меры могут быть частично отменены, если Россия будет содействовать длительному перемирию в Донбассе, уверен Габриэль.
Германия готовит общеевропейский ответ на поставку турбин Siemens в Крым
Евросоюз разрешил поставку ракетного топлива в Россию
Совет иностранных дел Евросоюза рассмотрит вопрос санкций против России 17 ноября
Евросоюз ввел санкции против пяти российских государственных банков
Евросоюз 1 сентября не будет вводить санкции против России

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапно отменять санкции Европейского Союза, введенные против России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Подобный сценарий может реализоваться в том случае, если РФ будет содействовать длительному перемирию в Донбассе, пояснил дипломат на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», – подчеркнул Габриэль.

При этом он счел «оторванной от реальности» идею отмены антироссийских санкций только при полном выполнении Минских соглашений. В качестве дополнительного аргумента он напомнил, что ограничительные меры вводились ЕС поэтапно. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter