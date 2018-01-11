Глава МИД ФРГ предложил поэтапную отмену санкций против РФ

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапно отменять санкции Европейского Союза, введенные против России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Подобный сценарий может реализоваться в том случае, если РФ будет содействовать длительному перемирию в Донбассе, пояснил дипломат на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», – подчеркнул Габриэль.

При этом он счел «оторванной от реальности» идею отмены антироссийских санкций только при полном выполнении Минских соглашений. В качестве дополнительного аргумента он напомнил, что ограничительные меры вводились ЕС поэтапно.