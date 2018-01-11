МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время крещенских купаний

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В ночь с 18 на 19 января в честь празднования Богоявления на водоемах Татарстана состоятся традиционные крещенские купания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Считается, что в этот день вода становится святой и способна излечить любой недуг.

Обеспечивать безопасность и порядок купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

МЧС России по Татарстану напоминает гостям и жителям республики о мерах безопасности при проведении обряда водосвятия.

Запрещается:

- купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;

- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

- купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- нырять в воду непосредственно со льда;

- загрязнять и засорять купель;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой собак и других животных;

- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

- подавать крики ложной тревоги;

- подъезжать к купели на автотранспорте;

- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;

- купание группой более 3 человек.



МЧС также рекомендует придерживаться следующих правил:

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку.

- к проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног.

- следите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.

- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Как только Ваше тело приспособилось к холоду.

- не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

- если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

- выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться. После купания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

- после купания настоятельно рекомендуется выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.



Противопоказания к купанию в проруби:

Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

- заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, гипертоническая болезнь второй и третьей стадий);

- заболевания центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия, энцефалит, арахноидит);

- заболевания периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

- органов дыхания (воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит).