МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время крещенских купаний

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В ночь с 18 на 19 января в честь празднования Богоявления на водоемах Татарстана состоятся традиционные крещенские купания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Считается, что в этот день вода становится святой и способна излечить любой недуг.
Обеспечивать безопасность и порядок купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.
МЧС России по Татарстану напоминает гостям и жителям республики о мерах безопасности при проведении обряда водосвятия.
Запрещается:
- купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;
- купание группой более 3 человек.
МЧС также рекомендует придерживаться следующих правил:
- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку.
- к проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног.
- следите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.
- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Как только Ваше тело приспособилось к холоду.
- не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.
- выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться. После купания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- после купания настоятельно рекомендуется выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.
Противопоказания к купанию в проруби:
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, гипертоническая болезнь второй и третьей стадий);
- заболевания центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия, энцефалит, арахноидит);
- заболевания периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит).