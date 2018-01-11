Определены составы российских хоккейных сборных на ОИ-2018

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Предварительные составы олимпийских сборных России по хоккею сформированы и отправлены в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

По его словам, в составах команд могут произойти изменения в зависимости от решения МОК.

«Составы команд послали, но до конца неизвестно, все будет ясно 28 января, когда МОК примет окончательное решение. Поэтому могут быть еще изменения по составу. Пока ничего сделать не можем, ждем решения МОК», – пояснил Третьяк.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Российские атлеты выступят на них в статусе нейтральных спортсменов.

