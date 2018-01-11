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СМИ узнали об аресте человека, причастного к убийству посла РФ в Турции

11 января 2018, 13:14

По данным СМИ, подозреваемый был арестован во второй раз – впервые он был взят под стражу из-за причастности к террористической группировке ФЕТО.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Турции арестовали человека, причастного к организации убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Sabah.

Издание отмечает, что этот человек был арестован во второй раз. В первый раз он был взят под стражу из-за причастности к террористической группировке ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»). Сообщается, что подозреваемый имеет инициалы В. К. А.

Андрей Карлов был убит экс-полицейским Мевлютом Мертом Алтинташем 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Тот несколько раз выстрелил в дипломата. От полученных ран Карлов скончался. Нападавший был застрелен. 


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