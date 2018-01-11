Все новости Татарстан Россия

Духовная жизнь

В Татарстане подготовили видеопособие по совершению намаза для женщин

11 января 2018, 17:24

В ролике подробно показана последовательность действий, комментируется каждое положение тела, закрепляется правильное произношение слов.
В исправительной колонии №18 прошел конкурс на знание намаза
Муфтий Татарстана прочел пятничную проповедь в мечети деревне Куюки
В Казани открылись курсы «Научиться намазу за одно занятие»
Заработало приложение «Намаз вакытлары» на платформе Android и OIS
Муфтий РТ получил в Минюсте Устав ДУМ РТ в новой редакции

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Татарстане подготовили видеопособие по совершению намаза для женщин. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

В ролике подробно показана последовательность действий, комментируется каждое положение тела, закрепляется правильное произношение слов.

Учитывая то, что многие мусульмане не знают правила совершения намаза и не имеют возможности регулярно посещать мечети, видеоурок является наиболее простым и удобным способом освоения этого ритуала поклонения, отмечается в сообщении ДУМ РТ.

Видео записали студенты Российского исламского института под руководством специалиста отдела образования и науки ДУМ РТ, заведующей учебным отделом РИИ Назири Гиззатуллиной.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter