(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Татарстане подготовили видеопособие по совершению намаза для женщин. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
В ролике подробно показана последовательность действий, комментируется каждое положение тела, закрепляется правильное произношение слов.
Учитывая то, что многие мусульмане не знают правила совершения намаза и не имеют возможности регулярно посещать мечети, видеоурок является наиболее простым и удобным способом освоения этого ритуала поклонения, отмечается в сообщении ДУМ РТ.
Видео записали студенты Российского исламского института под руководством специалиста отдела образования и науки ДУМ РТ, заведующей учебным отделом РИИ Назири Гиззатуллиной.