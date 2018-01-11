В этом году в Верхнеуслонском районе РТ построят баскетбольную площадку и бассейн

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В 2018 году в Верхнеуслонском районе РТ появятся спортивная площадка и бассейн, пишет газета «Волжская новь».

«В предстоящем году по плану будет построена баскетбольно-волейбольная площадка в селе Русское Макулово. В райцентре введем в эксплуатацию плавательный бассейн, строительство которого уже идет полным ходом», — сообщил руководитель исполкома Верхнеуслонского района Ленар Хакимзянов.

По его словам, объем средств, выделенных на строительство данных спортивных сооружений, составит 168 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году будут проведены работы по развитию объектов культуры. Так, планируется капитально отремонтировать здание Центральной районной библиотеки за 13 млн рублей. В рамках программы по ремонту зданий сельских поселений в 2018 году продолжится ремонт в Макуловском поселении, добавил глава исполкома.