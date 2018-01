Павел Дуров попросил не называть Telegram российским проектом

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил не называть его российским продуктом. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Not sure why some media would refer to @telegram as “Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country.