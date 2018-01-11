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Общество, Hi-Tech

Павел Дуров попросил не называть Telegram российским проектом

11 января 2018, 13:10

Компания не имеет в России серверов, юридических лиц, разработчиков или банковских счетов, подчеркнул основатель мессенджера.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил не называть его российским продуктом. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Компания-оператор не имеет в России серверов, юридических лиц, разработчиков или банковских счетов, подчеркнул основатель Telegram.

Разъяснение Павла Дурова связано с публикацией издания Financial Times. В статье упоминалось, что инфраструктура мессенджера находится в России.


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