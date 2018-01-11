По итогам 5-го этапа «Дакара» организаторы изменили результаты для грузовиков

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). По итогам 5-го этапа ралли «Дакар-2018» организаторы изменили результаты для грузовиков. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Несколько грузовиков потеряли время из-за того, что трасса была заблокирована лежавшим джипом Тома Коронеля. Поэтому организаторы приняли решение компенсировать время грузовикам, в том числе и российским.

Так, экипажу Дмитрия Сотникова минусовали 10 минут, а экипажу Айрата Мардеева – 20. Это позволило им занять второе и третье места на 5-м этапе гонки, но в итоговом зачете их позиции остались прежними.

По итогам пяти этапов первым идет экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» № 500 под управлением Эдуарда Николаева (штурман – Евгений Яковлев, механик – Владимир Рыбаков).