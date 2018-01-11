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По итогам 5-го этапа «Дакара» организаторы изменили результаты для грузовиков

11 января 2018, 12:49 , Фото: kamazmaster.ru

По итогам 5-го этапа «Дакара» организаторы изменили результаты для грузовиков В результате пересчета три первых места заняли экипажи команды «КАМАЗ-Мастер».
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(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). По итогам 5-го этапа ралли «Дакар-2018» организаторы изменили результаты для грузовиков. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Несколько грузовиков потеряли время из-за того, что трасса была заблокирована лежавшим джипом Тома Коронеля. Поэтому организаторы приняли решение компенсировать время грузовикам, в том числе и российским.

Так, экипажу Дмитрия Сотникова минусовали 10 минут, а экипажу Айрата Мардеева – 20. Это позволило им занять второе и третье места на 5-м этапе гонки, но в итоговом зачете их позиции остались прежними.

По итогам пяти этапов первым идет экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» № 500 под управлением Эдуарда Николаева (штурман – Евгений Яковлев, механик – Владимир Рыбаков).

 


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