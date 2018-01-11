ВТБ начинает прием ипотечных заявок по новой госпрограмме

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Банк ВТБ начинает принимать заявки на ипотечные кредиты в рамках новой программы государственного субсидирования. Поддержка заемщиков предусматривает снижение ипотечной ставки до 6 процентов в течение трех или пяти лет.



Воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заемщики могут взять льготный кредит на покупку новостройки или готового жилья у застройщика, а также оформить рефинансирование уже существующего кредита. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6 процентов годовых в течение первых трех или пяти лет.



Первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20 процентов. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для остальных регионов – 3 млн рублей.



Оформление заявки на ипотечный кредит в рамках госпрограммы в банке ВТБ доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения о рождении в семье второго или третьего ребенка.



ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 2017 года объем ипотечных продаж банка составил 430 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016-м на 30 процентов. По состоянию на 1 января 2018 года ипотечный портфель банка превысил 1,13 трлн рублей.