ЦБ начал разбирательство против бывших собственников банка «Открытие»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Управление обеспечения прав инвесторов Банка России начало административные разбирательства против бывших акционеров банка «Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс».

Административные дела были возбуждены против АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н». Центробанк уверен, что эти структуры нарушили процедуры приобретения более 30 процентов акций банка «Открытие».

«Отрытие Холдинг» не согласился с претензиями ЦБ. Покупка 30 процентов акций проходила по требованию самого Банка России и являлась условием для санации банка «Открытие», отметила пресс-служба АО.

«Таким образом, замечание Центробанка, что "Открытие Холдинг" и "Открытие Н" входили в группу лиц и поэтому являются нарушителями, выглядит юридически необоснованным», – пояснил представитель пресс-службы. И добавил, что структура намерена защищаться в суде от любых санкций со стороны российского мегарегулятора.