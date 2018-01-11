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В Казани суд рассматривает дело об ограблении и убийстве 23-летней нижнекамки

11 января 2018, 12:33

Мужчина украл из квартиры знакомой ювелирные украшения и убил девушку, чтобы она не сдала его полицейским.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Верховный суд Татарстана начал рассмотрение дела в отношении 29-летнего жителя Самарской области, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации следствия, 27 сентября пьяный мужчина из квартиры 23-летней знакомой в Нижнекамске украл ювелирные украшения на сумму свыше 100 тысяч рублей. Затем, испугавшись наказания, он убил девушку ножом и скрылся с места преступления.

Злоумышленник сдал в ломбард украденное кольцо и купил на вырученные средства билет до Самары. В пути его задержали правоохранители.

Свою вину мужчина полностью признал.


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