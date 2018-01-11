Член Совета Федерации счел политиканством новую польскую версию катастрофы Ту-154

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «политикой, а точнее – политиканством» новую версию катастрофы самолета Ту-154 с Президентом Польши Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает RT.

По мнению члена СФ, соответствующее заключение комиссии Министерства национальной обороны не имеет никакого отношения к расследованию трагического инцидента по существу, так как нынешние польские власти продолжают нападать на своих предшественников.

«Поэтому принять эти выводы невозможно», – подчеркнул Косачев и добавил, что спекуляции на тему трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы.

По версии комиссии польского военного ведомства, левое крыло президентского борта было разрушено взрывом, причем источников взрыва было несколько.

Самолет Качиньского 10 апреля 2010 года разбился при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту лайнера находились 96 человек, все они погибли.