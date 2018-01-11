Siemens и Ростех создадут в России сеть медлабораторий

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Германский концерн Siemens и госкорпорация «Ростех» намерены построить в России сеть медицинских диагностических лабораторий. Соответствующее соглашение уже подписано между дочерними структурами обеих сторон, сообщает ТАСС.

«Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens», – отметил источник агентства.

По его словам, первоначальные инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей.

Создание такой сети поможет сэкономить бюджетные деньги и повысить качество медицинской диагностики в регионах, уверены авторы идеи. Первые лаборатории проекта откроются в столицах трех регионов страны, затем их число может вырасти до десяти.

В Ростехе подтвердили работу над проектом. В его рамках на территории РФ может быть размещено и немецкое производство лабораторного оборудования, заметили в госкорпорации.