Банк «Аверс»: в лидерах по прибыли, капиталу и активам

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Банк «Аверс», который по-прежнему занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Татарстана по прибыли, размеру капитала и активам, поделился ключевыми событиями 2017 года.
1) Банк «Аверс» по-прежнему занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Татарстана портала Банки.ру. Так, банк удерживает первое место по прибыли (1,91 млрд руб.), второе место по размеру капитала (22,37 млрд руб.) и активам (133,54 млрд рублей).
2) Запустил новый интернет-сайт, изменив стилистику, дизайн и контент. Новый сайт банка адаптирован для любых мобильных устройств, благодаря чему сайт стал удобнее в использовании. Усовершенствован функционал, добавлены интерактивные элементы – теперь клиентам и партнерам стало легче найти нужную информацию по интересующим продуктам и услугам банка.
3) Снизил ставки по кредитным продуктам. Снижение ставок произошло как по ипотечному кредитованию – на 3,5 процента, так и по потребительскому кредитованию – на 3 процента. Для новых условий были разработаны и новые программы, отдельное внимание в них уделялось молодым семьям, для которых в банке приготовлены специальные условия.
4) Поддержка бизнеса – важная задача специалистов управления корпоративного бизнеса банка «Аверс». Для этих клиентов банк существенно улучшает условия ежегодно. В этом году дважды проводилась акция по бесплатному открытию расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты получили возможность бесплатно оформить корпоративную карту для оплаты товаров и услуг, необходимых для деятельности компании.
5) Показатели банка продемонстрировали отличную динамику – клиенты выбирают банк «Аверс» все чаще. Средства физлиц (вклады, средства на ПК и текущих счетах) за десять месяцев 2017 года выросли на 23,6 процента, до 28,9 млрд рублей, средства предприятий и организаций (расчетные счета и депозиты) – на 44,6 процента, до 81,0 млрд рублей. Банк также нарастил размер кредитного портфеля и капитал.
6) В Нижнекамске появился новый офис, а второй открылся после ремонта на проспекте Строителей, 20. Новый офис на проспекте Мира, 11 был торжественно открыт в присутствии членов совета директоров и правления банка, партнеров и клиентов. В офисах созданы комфортные условия обслуживания клиентов. Для удобства держателей пластиковых карт в круглосуточном режиме работает банкомат. В офисе можно открыть вклад, получить кредит на покупку жилья, автомобиля или на любые другие цели, оформить пластиковую карту, оплатить коммунальные услуги или осуществить срочный денежный перевод.
7) Создал мобильное приложение интернет-банка. В этом году банк «Аверс» запустил мобильное приложение интернет-банка «Аверс ONLINE». Новый сервис позволяет пользователям смартфонов на платформах iOS и Android в режиме реального времени получать со своего мобильного устройства доступ к актуальной информации по карточным счетам, совершать платежи, переводы с карты на карту, оплату услуг мобильной связи, интернета и ТВ. В мобильном приложении «Аверс ONLINE» реализована возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи, а также доступен сервис поиска ближайшего отделения, банкомата и терминала банка с оценкой расстояния до выбранного объекта по адресу и метро.
8) Запустил прием карт платежной системы «Мир». С 1 марта банк «Аверс» приступил к эквайрингу карт платежной системы «Мир», полностью подготовив свои устройства (банкоматы, пункты выдачи наличных и POS-терминалы) для приема и обслуживания национальных карт. Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Сейчас в национальной платежной системе порядка 400 банков-участников, более 140 из них выпускают карту «Мир», а свыше 370 банков полностью подготовили свои устройства для приема и обслуживания национальных карт.
9) Отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах сторонних банков. Банк «Аверс» отменил с 1 июля 2017 года комиссию за снятие денежных средств по дебетовым картам в банкоматах других банков. Бескомиссионное снятие наличных теперь доступно по всем видам дебетовых карт, эмитируемых банком. Держатели пластиковых карт банка могут снять наличные средства без комиссии в любом банкомате любого банка на территории всей страны.
10) Принял участие в озеленении ДРКБ. Сотрудники банка второй год подряд участвуют в озеленении территории Детской республиканской клинической больницы. В Международный день защиты детей сотрудники банка высадили на территории клиники цветы и декоративные кустарники, создав яркие клумбы, а также приняли участие в празднике открытия спортивного городка.
ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014.