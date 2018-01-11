В новогодние праздники в Менделеевске обнаружили пункт незаконной торговли пивом

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В новогодние праздники в Менделеевске мобильная группа, которая занимается выявлением фактов незаконной торговли спиртным, обнаружила точку подпольной продажи пива. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

Предприниматели организовали пункт продажи алкоголя в нестационарном торговом объекте. В результате они лишились 27 литров пива. Им грозит от 20 до 40 тысяч рублей штрафа.

Ранее мобильная группа зафиксировала факт реализации алкоголя без лицензии в одном из магазинов района. За подобное нарушение накладывается штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

За прошлый год в Бугульминском районе было изъято более 11 тыс. 950 литров нелегального спиртного.