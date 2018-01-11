Казанский суд продлил меру пресечения фигурантам «Адмирала»

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Кировский районный суд провел сегодня очередное заседание по делу о пожаре в ТД «Адмирал», во время которого суд продлил меры пресечения фигурантам дела.

Все подсудимые и их защитники попросили изменить меру пресечения на более мягкую или вовсе отпустить обвиняемых на свободу. Такой же позиции придерживается ещё пять потерпевших, пришедших сегодня на процесс.

«Они не заслуживают такого. Они же не бандиты какие-то. Уж сколько мы пережили, так они наверно в тысячу раз больше пережили. Им работать нужно. Я считаю, что они все должны быть на свободе», – заявила потерпевшая Диляра Федорович.

Однако суд не согласился с таким мнением и продлил меру пресечения фигурантам до 16 апреля. Под стражей остаются пять человек, ещё семь – под домашним арестом.