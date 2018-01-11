Гендиректор КАМАЗа на время работы в штабе Путина будет находиться в отпуске

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на время работы в предвыборном штабе Владимира Путина, сопредседателем которого он стал, будет находиться в отпуске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель КАМАЗа при этом подчеркнул, что отпуск руководителя предприятия не скажется на работе завода.

Ранее Когогин выразил уверенность в победе Путина на президентских выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Помимо гендиректора КАМАЗа сопредседателями предвыборного штаба действующего главы государства стали руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.