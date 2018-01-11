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Экономика и финансы

Каждый третий житель Татарстана готов к переезду в другие регионы из-за работы

11 января 2018, 22:33

В 2017 году 26 процентов соискателей республики поставили соответствующую отметку в резюме.
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(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ»). Каждый третий житель Татарстана мобилен и готов переезжать в другие регионы в поисках лучшей работы. К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter. В 2017 году 26 процентов соискателей республики поставили соответствующую отметку в резюме. 

Лидером среди городов республики по количеству желающих найти работу в другом регионе стала Казань (79 процентов от общего числа желающих переехать из республики). Также готовность оставить «насиженные места» характерна для жителей Набережных Челнов (19 процентов), чуть меньше – для нижнекамцев (пять процентов).

Высокое зарплатное предложение и предоставление работодателем жилья – основные факторы, названные кандидатами в пользу смены региона проживания. Также причиной переезда выступили такие бонусы, как предложение от интересной для соискателя компании, привлекательный соцпакет и обеспечение поддержки всем членам семьи.

Чаще всего в 2017 году жители Татарстана искали работу в Москве (19 процентов) и Санкт-Петербурге (12 процентов). На третьей строчке по популярности – Сочи (два процента).

Также татарстанцы рассматривали работу за рубежом. Среди предпочтений лидирующую позицию заняли Казахстан, США и Германия.
 


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