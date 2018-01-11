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Происшествия

Полиция Казани ищет очевидцев двух серьезных ДТП

11 января 2018, 11:41

В ДТП пострадали пассажир автобуса и 4-летний ребенок.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Полиция ищет очевидцев двух ДТП, в которых серьёзные травмы получил пассажир автобуса и 4-летний пешеход, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Так, 29 июля днем напротив дома №3 по улице Октябрьская автомобиль «Лада» сбил 4-летнего мальчика. 15 сентября напротив дома №11 по Даурской столкнулись «Ниссан» и пассажирский автобус.

В результате аварий мальчик и пассажир автобуса получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Возможных очевидцев данных происшествий просят откликнуться по телефону: (843) 5-333-847.


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