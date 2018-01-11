Полиция Казани ищет очевидцев двух серьезных ДТП

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Полиция ищет очевидцев двух ДТП, в которых серьёзные травмы получил пассажир автобуса и 4-летний пешеход, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
Так, 29 июля днем напротив дома №3 по улице Октябрьская автомобиль «Лада» сбил 4-летнего мальчика. 15 сентября напротив дома №11 по Даурской столкнулись «Ниссан» и пассажирский автобус.
В результате аварий мальчик и пассажир автобуса получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Возможных очевидцев данных происшествий просят откликнуться по телефону: (843) 5-333-847.